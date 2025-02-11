مؤسسة النفط تناقش «المشاريع» المنجزة لعام 2024 والمستهدفة لعام 2025

ناقش رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المشاريع المنجزة لعام 2024 والمستهدفة لعام 2025، إضافة إلى الميزانية اللازمة لتنفيذها، وذلك خلال الاجتماعات السنوية للشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط، ومركز البحوث، ومصحة النفط بطرابلس.

واستعرضت الاجتماعات “إنجازات 2024، حيث حفرت الشركة الوطنية للحفر 14 بئرًا وأجرت صيانة لـ 213 بئر نفط وغاز، فيما أنجز مركز البحوث 54 دراسة فنية و948 تحليلًا معمليًا”.

وأشاد مجلس إدارة المؤسسة “بجهود الشركة الوطنية للحفر في تحسين خدماتها وتحديث أسطول حفاراتها، لدعم عمليات الحفر وزيادة الإنتاج، مؤكدًا دعمه المستمر لها، للشركة وللمركز باعتباره الذراع البحثي والفني لقطاع النفط الليبي”.

كما أثنى رئيس مجلس إدارة المؤسسة على “تطور المصحة وزيادة سعتها السريرية بنحو 241 سريرًا، مؤكدًا اهتمام المؤسسة بجودة خدماتها الطبية لأكثر من ربع مليون مستخدم في 28 شركة نفطية”.

هذا “وحضر الاجتماعات رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركة والمركز، والمصحة، والمديرون العامون، ومديرو الإدارات، وعدد من المختصين والمعنيين”.