مؤسسة النفط تناقش حزمة مشاريع في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة  

قدم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الدكتور فرحات بن قدارة، خلال اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه بصفته عضواً في المجلس؛ “عرضاً توضيحياً لجولة العطاء العام، بهدف طرح عدد من القطع للاستكشاف في المناطق البرية والبحرية“.

كما قدمت اللجنة الفنية التابعة للمؤسسة “عرضاً ضوئياً يوضح القطع الاثنتين والعشرين المستهدفة بالاستكشاف والتي ستطرح في جولة الإعلان العام 2024، والإجراءات وفقاً للجدول الزمني المُعد للتنفيذ”.

واستعرضت الإدارات الفنية بالمؤسسة للمجلس “سير العمل لخطة زيادة الإنتاج، مؤكدين التزامها بالجدول الزمني المعتمد، مشيرين إلى وصول الإنتاج اليوم إلى 1.422 مليون برميل من النفط والمكثفات”.

كما ناقش المجلس “تسوية أوضاع مصفاة رأس لانوف، بعد إنهاء الشراكة مع المستثمر الأجنبي، والموافقة للمؤسسة بشراء الحصة، موصياً بضرورة تشغيل المصفاة وتطويرها لتكون رافداً مهماً يغطي جانباً من احتياجات السوق المحلي من الوقود ومشتقات النفط”.

من جانبه أكد رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه، في ختام الاجتماع على “دعم حكومة الوحدة الوطنية لخطة المؤسسة لزيادة الإنتاج من النفط والغاز”.