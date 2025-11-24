«مؤسسة النفط» تناقش خطط الاستكشاف لعام 2026

ناقشت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاثنين، النشاط الاستكشافي لائتلاف شركتي إيني الإيطالية وبريتش بتروليوم (بي بي) والمؤسسة الليبية للاستثمار خلال عام 2025، وخطط الأعمال المقترح تنفيذها في عام 2026، في المناطق البرية والبحرية بحوضي غدامس وسرت.

وجاء ذلك خلال اجتماع فني موسع حضره مدير إدارة الاستكشاف بالمؤسسة ونظراؤه من الشركتين، إلى جانب ممثلي المؤسسة الليبية للاستثمار وعدد من المختصين من الجهات المعنية.

وأكد الائتلاف خلال الاجتماع حفر بئر استكشافي واحد في حوض غدامس خلال 2025، كما يعتزم حفر بئرين استكشافيين في 2026، أحدهما في حوض غدامس والآخر في المنطقة المغمورة بحوض سرت.