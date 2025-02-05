مؤسسة النفط تناقش مشاريع شركتي «الزاوية والبريقة والمركز النوعي» للعام 2025

شدد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية، على ضرورة التسريع في تنفيذ مشاريع الصيانة وزيادة السعات التخزينية لكل من شركتي البريقة والزاوية النفطيتين وذلك لأهمية توفير مخزون كاف من المحروقات، مشيداً بمستوى أداء مستخدميها ومستخدمي المركز النوعي بالزاوية، موصياً بتعزيز بيئة العمل الآمنة وتوطين التدريب.

وناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف، وأعضاء مجلس الإدارة خلال هذا الاجتماع الذي تم بمقر المؤسسة في طرابلس، “الخطط المستهدفة لشركتي البريقة والزاوية، والمركز النوعي بالزاوية للعام 2025، والميزانيات اللازمة لتنفيذها”.

كما استعرضت الاجتماعات “إنجازات الشركات المعنية والمركز النوعي العام 2024، والذي حققت خلاله شركة البريقة مستهدفاتها، شملت تزويد كافة المناطق بالمحروقات، والمحافظة على انتظام الإمدادات للجنوب، وتجهيز منصات تعبئة البنزين بطرابلس ومصراتة، وصيانة خزانين في مستودعي الزاوية وبن جابر، كما شدد علي ضرورة صيانة خزانات طريق المطار بطرابلس، وإنشاء مستودع جنزور ودرنة وغرب بنغازي والبريقة والخمس”.

كما حث رئيس مجلس إدارة المؤسسة شركة البريقة علي “ضرورة الانتهاء من تركيب منظومة تتبع لسيارات نقل الوقود”.

بينما أنجزت شركة الزاوية، “تركيب عدادات قياس تدفق النفط، والعمرة السنوية لوحدة التكرير الثانية في موعدها، وبدأت تطوير مصنع خلط الزيوت بالزاوية وتحديث نظام تسخين الخزانات بمصنع أسفلت بنغازي”.

المؤسسة تشدد على التسريع بزيادة السعات التخزينية وتناقش مشاريع شركتي الزاوية والبريقة والمركز النوعي للعام 2025 شدد… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الأربعاء، ٥ فبراير ٢٠٢٥