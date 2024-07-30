مؤسسة النفط تناقش مشاريع شركتي «الزويتينة» و«السرير»

استعرضت الإدارات الفنية بالمؤسسة الوطنية للنفط، نشاط شركة الزويتينة للنفط للعام 2024، ومعدلات الإنتاج المتوقعة من النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة والميزانية المعتمدة لعام 2024.

كما ناقشت الخطط المستقبلية والميزانية المقترحة لتنفيذها، وذلك خلال اجتماع فني مع مسؤولي الشركة، في مقرها بمدينة طرابلس.

كما ناقشت الإدارات الفنية بالمؤسسة، مع مسؤولي شركة السرير للعمليات النفطية، خلال اجتماع فني موسع، أنشطة الشركة وإنجازاتها خلال عام 2024، التي أبرزها تحقيق زيادة في الإنتاج الذي تجاوز 45 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع أن يبلغ 50 ألفا.