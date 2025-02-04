مؤسسة النفط تناقش مشاريع وخطط «مليته والواحة والوطنية للتموين» لعام 2025

استأنفت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم في طرابلس، اجتماعاتها السنوية لليوم الثالث على التوالي، حيث استعرضت المشاريع المنجزة لعام 2024، والخطط المستهدفة لعام 2025، إضافة إلى الميزانية اللازمة لتنفيذها، وذلك لشركات الواحة، ومليته، والوطنية للتموين.

وترأس هذه الاجتماعات رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف رئيس الجمعية العمومية المهندس مسعود سليمان، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء وأعضاء لجان إدارة الشركات، والمدراء العامين، ومدراء الإدارات، ومختصين من المؤسسة والشركات.

وأكّد المهندس مسعود سليمان، في مستهل الاجتماعات، “التزام المؤسسة بالحيادية والمهنية رغم التحديات التي تواجهها، وعلى رأسها تأخر صرف التمويل، والميزانية اللازمة للمحافظة على استدامة الإنتاج وزيادته”.

وشدد على “ضرورة إعطاء أولوية قصوى لتنفيذ جميع مشاريع منظومات القياس، ومشاريع الصيانة التي تسهم في زيادة الإنتاج، والعمل على تطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة ووضعها على الإنتاج”.

كما عرج على “أهمية إجراء العمرات السنوية والعمرات الجزئية، ومنح الأولوية لبرامج حماية البيئة والحدّ من حرق الغاز، وإجراء عمليات الفحص والتفتيش على خطوط أنابيب النفط والغاز في وقتها دون تأخير”.

من جانبه ثمّن مجلس إدارة المؤسسة جهود العاملين في الشركات، في كافة الحقول والموانئ النفطية، ونجاحهم في المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادته، مؤكدا “ضرورة الاهتمام بكافة العاملين والعمل على تدريبهم وتأهيلهم وإعطاء الفرصة للكوادر الشبابية وتمكينهم من أداء واجباتهم على أكمل وجه”.