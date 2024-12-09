مؤسسة النفط تناقش مع «سوناطراك» استئناف عمليات الاستكشاف والحفر

ناقشت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط، وشركة “سوناطراك” الجزائرية فرع ليبيا، النشاط الاستكشافي للشركة خلال العام الجاري في حوض غدامس (القطعتين: 95 و96)، والأعمال المقترح تنفيذها العام المقبل 2025.

كما تم خلال اجتماع فني عُقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، “استعراض الاستعدادات الجارية لاستئناف عمليات الحفر وإعادة العمل في البئر الاستكشافية أ1-96/2، المتوقفة منذ عام 2014، والتي من المتوقع البدء فيها خلال الفترة القريبة القادمة”.

وتم الاطلاع “على نتائج تفسيرات المسوحات السيزمية وتقييم المؤملات المكتشفة في القطعتين (95 و96) وإمكانية تقديمها كمؤملات جاهزة للحفر”.

هذا “وحضر الاجتماع كل من مدير إدارة الاستكشاف المكلف بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير عام شركة سوناطراك فرع ليبيا ونائبه، ومدير الاستكشاف بالشركة، ولفيف من المختصين من الجانبين، كما شارك عبر الدائرة المغلقة فريق من المختصين من شركة أويل إنديا (Oil India)، باعتبارهم شركاء لشركة سوناطراك فرع ليبيا في مشاريعها بالقطعتين (95 و96)”.