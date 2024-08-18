مؤسسة النفط تناقش مع شركاتها آلية تنفيذ مراكز صنع القرار بالقطاع

عقدت إدارة الإتصالات والتحكم الآلي بالمؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، اجتماعا تحضيريا مع مديري إدارات الاتصالات والتحكم الآلي بشركات القطاع، ومديري الإدارات الفنية بالمؤسسة.

وذكرت الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك، أن الاجتماع استعرض آلية تنفيذ مشروع تغذية المركز الرئيسي لصنع القرار والمراكز الفرعية للتحكم والسيطرة، بالبيانات والمعلومات.

كما ناقش الاجتماع ضرورة تفعيل تقنية الذكاء الاصطناعي خلال تنفيذ مراحل المشروع.

وحضر الاجتماع، مديرو الإدارات المعنية بالمؤسسة والإدارات الفنية بشركات (الواحة وسرت والخليج العربي وأكاكوس ومليتة) وممثلون عن شركتي تطوير و(PETGO).

يذكر أن المؤسسة أصدرت في فبراير الماضي، توجيهات لبدء تنفيذ مراكز تحكم وسيطرة (Command Centers) تكون متصلة لحظيًّا بمركز صنع القرار الرئيسي بالمؤسسة الذي تشرف عليه إدارة الاتصالات والتحكم الآلي.