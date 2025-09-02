مؤسسة النفط تنجز مشروع 5 محطات كهرباء لتغذية أحياء «اجخرة»

أعلنت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط عن تنفيذ مشروع إنشاء خمس محطات كهرباء لتزويد الأحياء السكنية النائية في منطقة اجخرة بالطاقة، وذلك في إطار سلسلة مشاريع التنمية المستدامة التي تنفذها المؤسسة لدعم المناطق التي تعاني من نقص حاد في الإمدادات الكهربائية.

وأكدت المؤسسة أن المشروع جرى تنفيذه وفق مواصفات عالية الجودة تضمن تحمل الظروف المناخية القاسية، خاصة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي تشهده المنطقة.

ومن شأن هذه المحطات أن توفر الكهرباء بشكل مستقر للأحياء المستهدفة، ما يخفف من معاناة السكان جراء الانقطاعات المتكررة وانعدام التيار، إضافة إلى تعزيز إمدادات مياه الشرب بشكل منتظم، بما ينهي مشقة الحصول عليها بالطرق التقليدية كما كان سائداً في السابق.