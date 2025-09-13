مؤسسة النفط تنشر بيان القيم المستلمة من وزارة المالية وآلية صرفها

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بياناً يوضح المبالغ المستلمة من وزارة المالية وآلية صرفها خلال عام 2025، في إطار تعزيز الشفافية ونشر بيانات الإنتاج والإيرادات والمصروفات.

وبحسب البيان:

14,6 مليار دينار: محولة من وزارة المالية كمخصصات لشراء المحروقات لصالح الدولة الليبية.

2,6 مليار دينار: قيمة مرتبات قطاع النفط حتى نهاية أغسطس 2025 (الباب الأول).

1 مليار دينار: مخصصات النفقات التشغيلية عن العام 2024.

وبذلك يصل إجمالي المبالغ المحالة إلى 18,2 مليار دينار.

هذا وتعد المؤسسة الوطنية للنفط الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة قطاع النفط في ليبيا، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني ويشكل المصدر الرئيس للإيرادات العامة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية والرقابة على الإنفاق، خصوصاً بعد سنوات من التقلبات السياسية والأمنية التي أثرت على قطاع الطاقة.