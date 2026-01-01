مؤسسة النفط تنشر تفاصيل الإيرادات النفطية لعامي 2024 و2025

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن نشر تفاصيل الإيرادات النفطية التي أودعتها في الحساب السيادي للدولة الليبية خلال عامي 2024 و2025، موضحة البيانات بشكل شهري، ومتضمنة قيمة الإتاوات، والحد الأدنى والأعلى لأسعار النفط الخام خلال الفترة نفسها.

وأكدت المؤسسة التزامها بمبادئ الشفافية والمهنية في إدارة الموارد النفطية، وفق اللوائح والقوانين والتشريعات النافذة والاتفاقيات المعتمدة، مشددة على حرصها على توفير المعلومات الدقيقة لجميع الأطراف المعنية.

وأوضحت المؤسسة أنها ستواصل نشر البيانات المتعلقة بالعام 2025 بشكل متتابع، شاملاً المحروقات، والنفط المستهلك محلياً، وحصة الشركاء، إضافة إلى بيانات الغاز الطبيعي، والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، بما يعزز دورها في دعم الرقابة العامة وإتاحة المعلومات للقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني.