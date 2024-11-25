مؤسسة النفط تنشر جدول الحوالات المصرفية لإيرادات البيع

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا حول الحوالات المصرفية، لإيرادات البيع من حسابات المؤسسة، إلى حساب مصرف ليبيا المركزي، منذ شهر يناير 2024 وحتى تاريخ اليوم 25 نوفمبر 2024.

وقالت في البيان: “يطيب للمؤسسة الوطنية للنفط وهي تقترب من تحقيق أعلى معدلات إنتاج ليبيا من النفط والغاز، بما يحقق الاستقرار والنماء الاقتصادي، أن تنشر ضمن التزامها بمبدأ الشفافية؛ جدول الحوالات المصرفية، لإيرادات بيع النفط من حسابات المؤسسة، إلى حساب مصرف ليبيا المركزي، منذ شهر يناير 2024 وحتى تاريخ اليوم 25 نوفمبر 2024، بقيمة إجمالية بلغت14,362,184,278.00 دولار، بواقع 21 حوالة.

وأضافت: “يوضح الجدول أن المؤسسة الوطنية للنفط، لم تتأخر يوماً على إحالة الإيرادات المشار إليها، ولم تكن بأي شكل من الأشكال سبباً أو عائقاً لتسييل مرتبات موظفي القطاع العام، بل أنها حريصة كل الحرص على تحويل المبالغ المستحقة قبل موعد صرفها في أغلب الأحيان”.

ونوهت المؤسسة “إلى أن التدني الذي أصاب إيرادات النفط في الفترة القريبة الماضية لم يكن بسبب تأخر المؤسسة أو تقاعسها على تحمل مسؤلياتها بل كان بسبب أزمة البنك المركزي و ما ترتب عنها من اقفالات و قبله توقف إنتاج حقل الشرارة”.