مؤسسة النفط تنظم ورشة حول «خفض الحرق واستغلال الغاز» لتعزيز الاستدامة

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط تنظيم ورشة عمل فنية بعنوان “مبادرة خفض الحرق واستغلال الغاز”، في إطار توجيهات مجلس إدارتها بضرورة اعتماد أحدث الأساليب والتقنيات في استغلال الغاز الطبيعي والحد من عمليات الحرق.

وأوضح جدول أعمال الورشة استعراض أهداف المؤسسة في تقليل الفاقد من الغاز وتعزيز الاستفادة منه في توليد الطاقة، بالإضافة إلى عروض فنية من شركتَي CAT وSolar Turbines حول أحدث الحلول والتقنيات في مجال خفض الحرق وتحويل الغاز إلى طاقة.

وأشار ممثلو المؤسسة خلال مداخلاتهم إلى أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين لتنفيذ مشاريع عملية تسهم في حماية البيئة وزيادة كفاءة التشغيل، بما يتماشى مع استراتيجية المؤسسة الرامية إلى رفع معدلات الإنتاج وضمان استدامة الموارد.

وأكدت الورشة حرص المؤسسة على الجمع بين الابتكار التكنولوجي والحفاظ على البيئة، لتحقيق التوازن بين تعزيز الإنتاج الوطني من الغاز وتحسين الاستفادة منه بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الاستدامة.