مؤسسة النفط تنظّم ورشة عمل حول «تقنيات الأنابيب البلاستيكية»

تنفيذاً لتوجيهات إدارة المؤسسة باستخدام أحدث التقنيات في مجال أنابيب التدفق لآبار النفط وحقن المياه (RTP) لضمان سرعة التركيب ومقاومة التآكل، نظمت إدارة هندسة الصيانة والمشاريع الصغرى بالمؤسسة، ورشة عمل استعرضت أحدث تقنيات الأنابيب البلاستيكية المقوّاة.

وتأتي هذه الورشة التي تمت بالتعاون مع أحدى شركات القطاع الخاص الرائدة في هذا المجال، “ضمن خطة المؤسسة لاعتماد هذا النوع من الأنابيب كبديل للأنابيب الفولاذية، لثبوت نجاعتها في مقاومة عوامل التآكل الداخلية والخارجية وسهولة وسرعة التركيب وتحمل الضغوط ودرجات الحرارة التشغيلية العالية، فضلاً عن تقليل التكلفة التشغيلية الناجمة عن الاستغناء عن استخدام مواد المعالجة الكيميائية”.

وشارك في الورشة، “مديرو إدارات هندسة الصيانة والمشاريع والتطوير الاحتياطي والاستثمار والبتروكيماويات بالمؤسسة، ومختصون من المؤسسة وشركاتها”.

يشار إلى أن المؤسسة “تسعى إلى توطين صناعة أنابيب (RTP) بالإعتماد على المواد الخام المنتجة من مصانع البتروكيماويات محلياً”.

المؤسسة تنظم ورشة عمل حول تقنيات الأنابيب البلاستيكية المقوّاة (RTP) تنفيذاً لتوجيهات إدارة المؤسسة باستخدام أحدث… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الأحد، ١ ديسمبر ٢٠٢٤