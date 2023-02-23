مؤسسة النفط تنفي تحويل أموال إلى جهات خارجية

نفت المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، ما وصفتها بالمزاعم والادعاءات المزيفة الواردة في مقال بموقع “أفريكا إنتليجنس” المقرب من الاستخبارات الفرنسية، من أن النائب العام في طرابلس يُحقق في مدفوعات المؤسسة الوطنية للنفط لشركة النفط BGN International في 21 فبراير 2023.

وذكرت المؤسسة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أن الموقع ادعى زوراً بأن النائب العام في طرابلس قد فتح تحقيقاً حول مدفوعات قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتحويلها إلى أطراف خارجية معينة.

ونوهت مؤسسة النفط إلى أنها تعمل وفقاً للتشريعات والأحكام والقوانين الليبية، حيث تحرص دائماً على تنفيذ عقودها بشكل مهني مراعياً في ذلك أهمية الحفاظ على مصالح الدولة الليبية والشعب الليبي.

كما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط على حيادية واستقلالية عملها في كافة ربوع ليبيا، مشيرة إلى أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ومقاضاة الجهات التي تروج لأخبار مزيفة محاولة بذلك تشويه صورة المؤسسة ومجلس إدارتها وإدخالها كطرف في أي صراع سياسي، بحسب البيان.