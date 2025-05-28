شائعات الاقتحام تتبدد.. المؤسسة الوطنية للنفط تؤكد استمرار العمل بلا توقف

نفت المؤسسة الوطنية للنفط، على لسان المكلف بتسيير مجلس إدارتها حسين صفار، صحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن “اقتحام” مبنى المؤسسة، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح صفار، أن ما جرى لم يتعدَّ كونه خلافًا شخصيًا محدودًا وقع في منطقة الاستقبال، وقد تم احتواؤه بشكل فوري من قبل عناصر الأمن الإداري، دون أن يؤثر ذلك على سير العمل أو سلامة الموظفين.

وأكد أن المؤسسة الوطنية للنفط تواصل أعمالها ومهامها الحيوية كالمعتاد، داعيًا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمهنية في تغطية الأخبار، والابتعاد عن التهويل أو نشر معلومات مغلوطة، خاصةً عندما يتعلق الأمر بمؤسسات سيادية ذات طابع اقتصادي.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تداول أنباء عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، زعمت حدوث “اقتحام” لمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، ما أثار موجة من التساؤلات والجدل في الأوساط العامة.

وتُعد المؤسسة الوطنية للنفط إحدى أبرز ركائز الاقتصاد الليبي، إذ تضطلع بدور محوري في إدارة ثروات البلاد النفطية وتأمين استقرار إمدادات الطاقة، ما يجعل استقرارها وأمنها من أولويات الدولة.

وقد تكررت في السابق محاولات لتسييس المؤسسة أو زجها في صراعات لا علاقة لها بطبيعة عملها الفني والتقني، مما دفع إدارتها مرارًا إلى دعوة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والابتعاد عن إثارة البلبلة، خاصة في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد.