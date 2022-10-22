مؤسسة النفط تنفي وجود أي عمليات تهريب من الموانئ

نفت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، وجود أي عمليات تهريب من الموانئ النفطية، مطالبة بتحري الدقة في نقل الأخبار.

وأفادت المؤسسة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأن عدداً من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مراسلة باسم المؤسسة الوطنية للنفط تتعلق بشبهات عمليات تهريب للنفط ومشتقاته بطرق غير شرعية.

وأكدت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عدم صحة هذه المراسلة، مؤكدة أيضاً عدم وجود أي عمليات تهريب من الموانئ المصدرة للنفط ومشتقاته.

وطالبت إدارة المؤسسة من كافة المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بتحري الدقة واستقاء الأخبار والمعلومات من مصادر موثوقة، منوهة إلى أن كافة البيانات والأخبار تُنشر عبر المنصات الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط.

كما أكدت الإدارة أن المؤسسة الوطنية للنفط ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يسعى لتشويه هذه المؤسسة العريقة لأغراض سياسية رخيصة، بحسب وصف البيان.

هذا وشدّدت إدارة المؤسسة أنها تتعامل بشفافية ومهنية تامة في نقل المعلومات والبيانات لوسائل الإعلام المختلفة والرأي العام.