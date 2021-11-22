مؤسسة النفط تنفي وجود اشتباكات في مقراتها

نقت المؤسسة الوطنية للنفط، الأنباء المتداولة حول وجود اشتباكات في مقراتها.

وأكدت المؤسسة في بيان، أن كل مقراتها آمنة ولا وجود لأي اشتباكات على الإطلاق، كما تدّعي بعض الصفحات المأجورة والتي يحاول بعض المسؤولين الفاشلين خلق بطولات وهمية من خلالها، بحسب نص البيان.

وأشار البيان إلى أنه لا يوجد مقرّ رسمي لوزارة النفط المستحدثة وإنها مازالت حتى اللحظة في ضيافة مقار المؤسسة الوطنية للنفط وتشغل بعض مكاتبها الشاغرة مؤقتا.

وأهابت المؤسسة الوطنية للنفط، بجميع المواطنين بضرورة تحري الأخبار من مصادرها الموثوقة وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة والمفبركة التي ورائها بعض الأشخاص الذين فشلوا في تحقيق أي إنجاز في قطاع النفط ويسعون لتحقيق بطولات وهمية في العالم الافتراضي بأخبار مضللة سرعان ما تم تفنيدها ونفيها، وفقاً للمؤسسة.

من جانبها أكدت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بأنه لا صحة لهذه الأخبار، وأن حرس المنشآت النفطية قائمين بواجبهم تماماً.