مؤسسة النفط تواصل البرنامج التدريبي في «إدارة البيانات»

اختتمت المؤسسة الوطنية للنفط، المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي في مجال إدارة البيانات بمدينة طرابلس، والذي جرى بالتعاون مع شركة SLB.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات المتدربين في تحليل البيانات وضمان دقتها، ما يسهم في دعم اتخاذ القرارات بشكل فعال وفي الوقت المناسب.

وشمل التدريب 85 موظفاً من المؤسسة والجهات التابعة لها، حيث أكمل بعضهم المراحل التدريبية داخل ليبيا، فيما سيتم تنظيم دورات تدريبية خارجية في مراكز SLB الدولية.

ويعكس البرنامج التزام المؤسسة بتحسين مهارات موظفيها في مجال إدارة البيانات، بهدف رفع كفاءة الأداء ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وهو جزء من جهود المؤسسة المستمرة في تنمية قدرات العاملين.

وحضر الحفل مدير عام الإدارة العامة للتدريب والتطوير وتنمية القدرات، ومدير مركز التطوير الفني والإداري، حيث تم عرض آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالبرامج التدريبية المشتركة مع شركة SLB.