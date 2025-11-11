مؤسسة النفط تواصل برامجها لرفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية

اختتم مركز التطوير الفني والإداري التابع للإدارة العامة للتدريب والتطوير وتنمية القدرات بالمؤسسة الوطنية للنفط، برنامجاً تدريبياً متخصصاً لإعداد الموظفين وتمكينهم من اجتياز امتحان إدارة المشاريع الاحترافية (PMP).

وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط، نُفّذ البرنامج بالتعاون مع أكاديمية مرزق للتدريب والتطوير، واستهدف (16) موظفاً من إدارات المؤسسة ضمن المرحلة الأولى من خطة تدريبية شاملة تهدف إلى تأهيل (100) موظف من العاملين بالمؤسسة والشركات التابعة لها.

ويأتي هذا البرنامج في إطار المبادرات التطويرية التي أقرّها وأعلن عنها مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، والرامية إلى رفع كفاءة العنصر البشري، وتمكين الموظفين من الحصول على شهادات مهنية عالمية، تسهم في تعزيز القدرات الإدارية والفنية داخل القطاع.

وأكدت المؤسسة أن مثل هذه البرامج تسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة إدارة المشاريع النفطية بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، المتمثلة في زيادة معدلات إنتاج النفط والغاز وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.