مؤسسة النفط تواصل تطوير كوادرها عبر برامج تدريبية في بنغازي وطرابلس

اختتمت المؤسسة الوطنية للنفط، عدداً من البرامج التدريبية المتخصصة في مدينتي بنغازي وطرابلس، وذلك في إطار جهود الإدارة العامة للتدريب والتطوير وبناء القدرات، للارتقاء بمستوى أداء العاملين في قطاع النفط والغاز.

ففي بنغازي، نظم مركز التطوير الفني والإداري أربعة برامج تدريبية شملت مجالات: المعالجات المحاسبية لتكاليف الإنتاج النفطي والإفصاح عنها، الطباعة باللمس، هندسة وتوريد وتنفيذ خطوط الأنابيب (Pipeline EPC)، وبرنامج Microsoft Excel (المستوى المتقدم).

أما في طرابلس، فقد أقيمت ورشتا عمل في مجال التخطيط الاستراتيجي، إلى جانب أربع حلقات تدريبية متخصصة في برنامج Microsoft Power BI، وذلك ضمن نفس الإطار التدريبي المعتمد.

وتندرج هذه الأنشطة ضمن خطة تدريبية مستمرة تهدف إلى دعم تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز جاهزية الكوادر العاملة في القطاع. وبلغ عدد المشاركين في البرامج التدريبية نحو 180 متدرباً من مختلف الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع.