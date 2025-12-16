مؤسسة النفط تواصل تعزيز القدرة الإنتاجية.. إنجاز جديد لشركة «أكاكوس»

حققت شركة أكاكوس للعمليات النفطية إنجازًا جديدًا في إطار برنامج الحفر المخطط للعام 2025، وذلك من خلال حفر وتشغيل البئر A-46، التي تمثل إضافة مهمة للطاقة الإنتاجية للشركة، حيث بلغت قدرتها الإنتاجية 3750 برميل نفط يوميًا.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط الرامية إلى رفع القدرة الإنتاجية وزيادة معدلات الإنتاج، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لأعمال حفر الآبار في مختلف الحقول النفطية.

ويعكس هذا الإنجاز الجهود المستمرة التي تبذلها الفرق الفنية والهندسية، وحرص أكاكوس على تعزيز الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية. كما يسهم هذا التحسن في ضمان استدامة الإنتاج النفطي ودعم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة الوطنية للنفط.