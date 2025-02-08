مؤسسة النفط تواصل جهودها لتحقيق أعلى معايير «السلامة والجودة»

في إطار تنفيذ خطط المؤسسة الوطنية للنفط، لإنجاز مشروع سلامة الأصول، نظّمت إدارة هندسة الصيانة والمشاريع الصغرى ورشة عمل توعوية (Awareness Session) حول ماهية “إدارة الأصول وسياسة المؤسسة في تأهيل كافة مرافق ومعدات القطاع لضمان تلبية المتطلبات التشغيلية الآمنة، ومواكبة خطط زيادة الإنتاج التي تطمح إليها المؤسسة الوطنية للنفط”.

وأقيمت الورشة في “قاعة شركة نفوسة للعمليات النفطية، حيث شارك فيها خبراء من شركة مرزق للخدمات النفطية، والمختصين الوطنيين واستهدفت الورشة كلاً من شركات الزويتينة، زلاف ليبيا، نفوسة للعمليات النفطية”.

وتأتي هذه الجهود “ضمن التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتطوير البنية التحتية للقطاع، ورفع كفاءة المرافق والمعدات وفق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يضمن تحقيق أهداف الاستدامة وزيادة الإنتاج”.