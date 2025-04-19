مؤسسة النفط  تواصل جهودها لرفع قدرة «محطات توليد الكهرباء» في موسم الذروة

تكللت جهود رجال إدارة نقل وتزويدات الغاز بشركة سرت بالنجاح، في إصلاح أكثر من 120 نقطة بمقطع البريقة – السدرة، ما نتج عنه زيادة كميات الغاز عبر خط البريقة مصراته وصلت إلى 130 -150 مليون قدم مكعب يوميا وبضغط يصل إلى 440 رطل للبوصة المربعة.

وتُعد هذه الزيادة في ضغط الغاز والتي لم يتم الوصول إليها منذ ما يزيد عن 13 عاماً؛ “ذات مردود إيجابي كبير يزيد من قدرات رفع أحمال الكهرباء إلى أقصى معدلاتها في محطة كهرباء مصراته، وبالتالي تخفيف الضغط في طلب الطاقة على محطات الخمس وطرابلس والزاوية”.

من جهة أخرى، وبالتنسيق التام بين لجنة كبار المستهلكين وشركة مليته، “يواصل فريق الصيانة المكلف من شركة مليته بإجراء أعمال المسح الإلكتروني لخط الغاز البحري صبراته إلى مجمع مليته، حيث تم التنسيق مع كبار المستهلكين الشركة العامة للكهرباء والشركة الليبية للحديد والصلب بتخفيض تشغيل الوحدات”.

تجدر الإشارة إلى أن “عمليات المسح الإلكتروني المبرمج ورفع الضغط في خطوط الغاز في الشرق والغرب، والتي تشرف عليها المؤسسة الوطنية للنفط وبمتابعة مباشرة من رئيس مجلس إدارتها تأتي إستعداداً لموسم الصيف لتوفير التغذية اللازمة من الغاز لتشغيل محطات التوليد والرفع من قدرات التزويد بما يلبي الطلب على الغاز في موسم الذروة دون أي انقطاع”.