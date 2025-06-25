مؤسسة النفط تواصل دعمها لقطاعي الصحة والتعليم التقني

سلّمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مجموعة من المعدات والأجهزة الطبية إلى المركز الصحي المقريف في خلة الفرجان– عين زارة، دعماً لجهود قطاع الصحة في تقديم خدمات صحية أفضل لأهالي المنطقة.

وشملت المعدات جهاز موجات فوق صوتية متنقل، جهاز تعقيم طبي، جهاز كشف السمع، عيادة أسنان، بالإضافة إلى جهاز لقياس نسبة الدم وجهاز لقياس السكر التراكمي.

وفي السياق ذاته، قامت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة خلال الأيام الماضية بتسليم مجموعة من المعدات والتجهيزات المكتبية والفنية لصالح المعهد العالي للعلوم التقنية ببلدية الزويتينة.

وتضمّن الدعم مكاتب إدارية، مقاعد، أرشيف خشبي، مكيفات، أجهزة حاسوب، شاشة عرض، كاميرات مراقبة، أجهزة لاسلكية، خزنة، طابعات، أجهزة تصوير، جهاز عرض مرئي، وآلة طباعة بطاقات، إلى جانب معدات مكتبية أخرى.

ويأتي هذا الدعم المستمر من المؤسسة وشركاتها في إطار مسؤولياتها الاجتماعية وتنفيذاً لبرامج التنمية المكانية.