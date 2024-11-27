مؤسسة النفط تواصل مساعيها لتوفير احتياجات كبار المستهلكين

عقدت الإدارة العامة للغاز بالمؤسسة الوطنية للنفط، اجتماعاً موسعاً مع المختصين بشركات القطاع المنتجة للغاز (مليتة، الواحة، سرت، السرير، الزويتينة، زلّاف).

وأكد مدير إدارة الغازن “أهمية تنفيذ المشاريع التي تسهم في زيادة إنتاج الغاز لتلبية احتياجات كبار المستهلكين، مشدداً على ضرورة التنسيق والتعاون بين شركات القطاع لإنجاز المشاريع الاستراتيجية وتحقيق مستهدفات إنتاج الغاز للعام 2025”.

كما استعرضت بعض الشركات خلال الاجتماع “عروضاً فنية تناولت نشاط إنتاجها من الغاز والتوقعات المستقبلية، إضافة إلى الصعوبات التي تعيق تحقيق أهدافها”.