مؤسسة النفط توسّع خارطة التدريب في المدن الليبية

في إطار سعيها المستمر لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في قطاع النفط والغاز، تواصل المؤسسة الوطنية للنفط جهودها لتوطين التدريب وتوسيعه جغرافياً ليشمل مختلف المدن الليبية.

وباشرت الإدارة العامة للتدريب والتطوير وتنمية القدرات، عبر فريق عمل يضم مختصين من مركز التطوير الفني والإداري وشركة SLB، زيارات ميدانية لكل من معهد التقنية النفطية بمدينة سبها ومقر شركة زلاف ليبيا للاستكشاف والإنتاج، بهدف بحث سبل التعاون لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع.

ويأتي ذلك ضمن خطة استراتيجية لتوزيع مراكز التدريب على نطاق أوسع، حيث يُنفذ حالياً برنامج SLB Fast Track في مدينتي طرابلس وبنغازي، مع استعدادات لتوسيعه ليشمل مدينتي سبها وأجدابيا خلال الربع الرابع من العام الجاري.

ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر الصف الثاني ورفع كفاءتها، بما يدعم توجهات المؤسسة نحو زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة.

وتؤكد هذه الخطوات التزام المؤسسة الوطنية للنفط ببناء القدرات المحلية، وحرصها على تطوير البنية التدريبية في مختلف مناطق ليبيا، بما يعزز من مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.