مؤسسة النفط توقع اتفاقاً مع شركة «شيفرون» لتطوير الموارد

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون الأمريكية لتنفيذ دراسة مشتركة تهدف إلى تقييم إمكانات الموارد غير التقليدية من النفط والغاز الصخري في عدة أحواض رسوبية داخل الأراضي الليبية.

وتنص بنود المذكرة على أن الدراسة ستشمل ثلاثة أحواض رسوبية رئيسية هي: سرت ومرزق وغدامس. ووفقًا للمذكرة، سيعمل الفرق الفنية من كلا الجانبين على تحليل البيانات المتوفرة وتقييم الفرص المتاحة لتطوير هذه الموارد غير التقليدية في هذه الأحواض.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن المخزون الغازي في هذه الأحواض يقدر بحوالي 123 تريليون قدم مكعب من الغاز، إضافة إلى مخزون نفطي يقدر بنحو 18 مليار برميل، مما يُعد بمثابة إمكانات واعدة لدعم الاحتياطيات الوطنية وتعزيز دور ليبيا في أسواق الطاقة العالمية.

وفي سياق هذا الاتفاق، أكد مسعود سليمان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، أن هذه المذكرة تُعد خطوة استثنائية تفتح الطريق لتوقيع مزيد من المذكرات والاتفاقات في المستقبل.

وأوضح سليمان أن المؤسسة تسعى من خلال هذه الاتفاقات إلى دعم الاحتياطي الليبي من النفط والغاز، وذلك في إطار استراتيجية دقيقة موازية للجهود المستمرة في مجال الاستكشاف، التي حققت فيها المؤسسة نجاحات باهرة.

كما أضاف سليمان أن هذه الدراسة ستكون الأولى من نوعها في ليبيا لتقييم الموارد غير التقليدية من النفط والغاز، مشيرًا إلى أن ما يميز هذا الاتفاق هو أنه يتيح لــ كوادر المؤسسة الوطنية للنفط فرصة التعاون المباشر مع خبراء شيفرون الأمريكية، وهو ما يساهم في تطوير مهاراتهم العملية والفنية، بالإضافة إلى فتح أبواب جديدة لتطويرهم المهني في هذا المجال، مما يتيح لهم مستقبلاً تولي مثل هذه المهام بشكل مستقل.