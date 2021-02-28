مؤسسة النفط تُتابع عمليات الإنتاج بشركة «مليته»

عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، بالمقر الرئيسي للمؤسسة في العاصمة طرابلس، اجتماعاً تقابلياً مع شركة مليته للنفط والغاز، برئاسة المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، أبو القاسم شنقير، العماري محمد، وجادالله العوكلي، ورئيس لجنة الإدارة المشغل لشركة مليته محمد بن شتوان، وعضو لجنة إدارة المشغل محمد بن جابر.

وتم خلال الاجتماع مناقشة النشاط العام للشركة وعملياتها في الحقول البرية والبحرية، حيث قام رئيس لجنة الإدارة المشغل محمد بن شتوان بإطلاع مجلس إدارة المؤسسة على نتائج زياراته لحقول ومواقع شركة مليته المختلفة، والتي كان آخرها زيارته التفقّدية لمنصة صبراته بحقل بحر السلام البحري.

وناقش الحضور في هذا الصدد سير عمليات الإنتاج والعمليات التشغيلية، وأعمال الصيانة الجارية بالحقول والمواقع النفطية المختلفة التابعة للشركة، والتحديات والصعوبات التي تواجهها وتحول دون تحقيقها لمستهدفاتها، والحلول المناسبة لها.

وتم إنشاء شركة “مليته” للنفط والغاز بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم ( 253) لسنة 2008م، الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2008، بالموافقة على أسس الإتفاق المُبرم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إينى شمال أفريقيا بتاريخ 16 أكتوبر2007م، والذى ينص على دمج أصول ونشاط كلاً من شركة إيني للنفط وشركة مليته للغاز، ويبدأ تطبيقه في 1 يناير 2008م.

وتُدير الشركة عدداً من الحقول النفطية البرية المنتشرة بمختلف مناطق ليبيا، وحقول بحرية متمثلة في ثلاث منصات بحرية، وخزان عائم .

كما تُدير الشركة أيضاً شبكة خطوط أنابيب برية مختلفة الأحجام ممتدة آلاف الكيلومترات، ويتم تصدير جزء من الغاز الطبيعي المعالج من مجمع مليته الصناعي عبر خط أنابيب بحري (بقطر32 بوصة وبطول 516 كم) يربط مجمع مليته الصناعي بالساحل الجنوبي لإيطاليا وتديره شركة ” الدفق الأخضر Green Stream ”، ويُعد خط التصدير البحري هذا كأول ربط بين ليبيا وأوروبا.

كما تساهم شركة “مليته” للنفط والغاز في سد جزء كبير من احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي الذي يغدي محطات توليد الكهرباء.