مؤسسة النفط تُثمّن إنجازات سرت والهروج ومعهد إجدابيا

ناقش رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، المشاريع والأعمال المقرر تنفيذها خلال عام 2026 من قبل شركتي سرت والهروج، ومعهد النفط إجدابيا، وذلك ضمن الاجتماعات العمومية السنوية التي عُقدت بمقر المؤسسة الرئيسي في طرابلس، وبحضور مجالس ولجان الإدارة والمديرين العامين ومديري الإدارات والمختصين.

وأشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان بإنجازات الشركتين والمعهد، مثمنًا جهود العاملين، ومؤكدًا أن السلامة المهنية تمثل أولوية قصوى في جميع العمليات، إلى جانب التركيز على تدريب الكوادر الوطنية، وحماية الأصول النفطية، واستكمال منظومات القياس بما يعزز الحوكمة ويرفع مستوى الدقة والكفاءة التشغيلية.

واستعرضت الاجتماعات حصيلة مشاريع عام 2025، حيث سجلت شركة سرت ذروة إنتاج بلغت 116 ألف برميل نفط يوميًا، و445 مليون قدم مكعب من الغاز، إلى جانب حفر 17 بئرًا، بينما حققت شركة الهروج أعلى معدل إنتاج يومي عند 48 ألف برميل نفط و33 مليون قدم مكعب من الغاز، إضافة إلى استكمال المرحلة الثانية من إعادة تأهيل حقل الغاني.

كما ناقشت الاجتماعات أداء معهد النفط إجدابيا، الذي خرّج 228 متدربًا خلال عام 2025، في إطار دعم برامج التأهيل وبناء القدرات الوطنية في قطاع النفط والغاز.

واختُتمت الاجتماعات بتوجيهات ركزت على الإسراع في إنجاز مشاريع المصفاة، ووضع خطة عامة لتشغيل المجمع الصناعي التابع لشركة سرت، والاهتمام بالعاملين والمتدربين في الشركتين والمعهد، إلى جانب تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة وتعزيز دور المؤسسة في دعم الاقتصاد الوطني.