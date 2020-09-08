مؤسسة النفط تُحذّر من استمرار عسكرة منشآتها النفطية

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، بوجود بارجة عسكرية في ميناء رأس لانوف النفطي.

وأشارت المؤسسة في بيان، إلى أن الباخرة قد دخلت الميناء يوم السبت 5 سبتمبر الجاري ولم تغادر الميناء حتى الآن.

ولفتت المؤسسة الوطنية للنفط إلى تسجيلها خلال الأيام الماضية عددا من الخروقات الأمنية بالميناء آخرها استعمال الذخيرة الحية نهاية الأسبوع الماضي.

هذا ويحتوي ميناء رأس لانوف على منشآت نفطية قد يتسبب تعرضها للتلف في مخاطر على الحياة والأرواح وكذلك على البيئة، بحسب مؤسسة النفط.

وفي هذا الصدد، صرح المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط قائلا: “تدعو المؤسسة الوطنية للنفط إلى الإخلاء الفوري للمنشآت التابعة لها من كافة الظواهر العسكرية من أجل الحفاظ على أمن الموظفين وسلامة بنيتها التحتية.. لا يمكننا أن نتسامح مع أي عمل قد يضع حياة موظفينا في خطر أو يعرض منشآتنا للضرر أو الدمار بسبب نشاط عسكري غير قانوني”.