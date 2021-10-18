مؤسسة النفط تُدين اختفاء اثنين من موظفيها

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن اختفاء اثنين من موظفيها في ظروف غامضة، أمس الأحد، بالعاصمة طرابلس، فور خروجهما، وهما خالد العاتي رئيس لجنة إدارة معهد النفط الليبي، ومدحت الزياني، الموظف بشركة أكاكوس للعمليات النفطية.

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم الاثنين: “ومهما كانت دوافع وظروف الاختفاء سواء اعتقال أو قبض أو خطف فإن المؤسسة الوطنية للنفط تستنكر وبشدة هذا العمل وترفض المساس بأي من موظفيها دون إذن النيابة العامة، وتُطالب بإطلاق سراح السيد خالد والسيد مدحت فورا”.

كما حمَّلت المؤسسة الوطنية للنفط، الجهات الخاطفة مسؤولية سلامتهم ورجوعهم لأسرهم سالمين.

وأعربت مؤسسة النفط عن بالغ قلقها إزاء مثل هذه الأعمال التي من شأنها أن تُعيق سير عمل هذا القطاع الحيوي والحساس وتقف عائقا في طريق تحقيق أهدافه، بحسب البيان.

وأكدت المؤسسة، أنّها ستلجأ إلى كافّة الوسائل القانونية، وأنها بصدد مخاطبة مكتب النائب العام بالخصوص.