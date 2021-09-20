مؤسسة النفط تُرحب بقرار إلغاء إيقاف «صنع الله» عن العمل

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط بقرار رئيس حكومة الوحدة رقم (292) والقاضي بسحب قرار وزير النفط والغاز رقم (35) القاضي بإيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن العمل، واعتبار كافة القرارات والمراسلات والإجراءات المتخذة بهذا الشأن معدومة الأثر القانوني.

وأفادت المؤسسة في بيان لها، بأن هذا القرار يأتي في إطار المساعي الحثيثة التي يبذلها رئيس الحكومة لمعالجة بعض الخلافات التي ظهرت مؤخرا بين وزارة النفط المستحدثة وبين المؤسسة الوطنية للنفط، والتي أدت إلى إرباك العمل وأعطت الفرصة لبعض المتربصين بالقطاع لمحاولة زعزعة الاستقرار وتقويض الإنتاج الأمر الذي قد ينعكس سلبا على تعافي اقتصاد الوطن، بحسب المؤسسة.

وفي هذا الصدد، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط التزامها التام بكافة تعليمات رئيس الحكومة بالخصوص، وتمسكها بالعمل المهني وفق اختصاصاتها التي يُخولها القانون، مشيرة إلى استعدادها لطي صفحة الماضي والعمل سويًا مع وزارة النفط من أجل الصالح العام وتحقيق متطلبات المرحلة كل وفق اختصاصاته.

ونوهت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن تنتظر من وزارة النفط أيضا أن تُبادر إلى نبذ الخلافات وأن تترفع عن بعض الممارسات وأن تُبادر إلى مساعدة المؤسسة الوطنية للنفط في توفير الميزانيات اللازمة من أجل تحقيق مستهدفات القطاع المتمثلة في تطوير الاحتياطيات وتحديث البنية التحتية المتهالكة لقطاع النفط وإدراك مستهدفات الإنتاج وتحقيق أعلى الإيرادات لخزينة الدولة.

وأضافت المؤسسة: “من أجل أن نُساهم جميعا في خلق الاستقرار وإعادة إعمار البلاد وتوفير الوظائف وتحقيق ما يطمح إليه الشعب الليبي… قوتنا في وحدتنا وضعفنا في خلافاتنا وتفرقنا”.