مؤسسة النفط تُرحب بقرار زيادة العلاوة الحقلية لموظفي القطاع

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن ترحيبها بالقرار رقم 43 الصادر عن وزارة النفط والقاضي بزيادة العلاوة الحقلية للعاملين بقطاع النفط.

وأكدت المؤسسة في بيان لها، حرصها الشديد واهتمامها بكل ما من شأنه الرفع من مستوى العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتحسين الخدمات بالمواقع النفطية المختلفة.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى اتخاذها بعض القرارات التي تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين وعلى رأسها القرارين 55/56 القاضيين بصرف علاوة سنوية تراكمية لكافة العاملين بقطاع النفط من أجل تحفيز آدائهم وزيادة إنتاجيتهم وحثهم على التفكير خارج الصندوق لتعزيز الصادرات والتقليل من تكلفة الإنتاج.

وناشدت مؤسسة النفط كل الجهات المسؤولة بالدولة بضرورة الإسراع في توفير الميزانيات اللازمة لقطاع النفط من أجل الوفاء بالتزاماته وتحقيق مستهدفاته الرامية لإعادة تأهيل البنية التحتية المتهالكة للقطاع وزيادة الإنتاج وتحقيق أعلى الإيرادات لخزينة الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني، بحسب بيان المؤسسة.

وأصدر وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد إمحمد عون، قراراً يقضي بزيادة العلاوة الحقلية بنسبة 75% عن المعمول بها حالياً.