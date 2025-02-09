مؤسسة النفط تُطالب الشركات باستكمال مشاريع زيادة الإنتاج

أثنى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، المهندس مسعود سليمان، في مستهل الاجتماعات السنوية لشركات “الزويتينة ونفوسة والسرير”، اليوم الأحد، على جهود العاملين المبذولة في سبيل إعادة العمل بمجمع مليته في وقت وجيز، بعد توقفه لساعات بسبب عطل مفاجئ.

وأشاد مجلس إدارة المؤسسة خلال هذه الاجتماعات التي تمت بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، ورؤساء وأعضاء لجان الشركات، والمديرين العامين، ومديري الإدارات، وعدد من المختصين من المؤسسة والشركات؛ “بإنجازات هذه الشركات خلال العام 2024، وعلى رأسها زيادة معدلات الإنتاج، ونجاح شركة السرير في تحقيق أكثر من خمسة سنوات دون حوادث مهدرة للوقت في كافة مواقعها”.

كما طالب المجلس “مسؤولي الشركات بإعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع التي تضمن رفع الإنتاج والتشغيل الآمن، مع الالتزام بإجراءات السلامة المهنية وسلامة العمليات، وتعزيز برامج التدريب لرفع كفاءة العاملين، والتقيد بمنظومات القياس”.

وناقشت الاجتماعات التي جرت بالمقر الرئيسي للمؤسسة في طرابلس “خطط ومشاريع 2025 والميزانية المطلوبة، واستعرضت نشاطات العام الماضي، التي كان أبرزها مباشرة الزويتينة عملياتها فعلياً في القطعتين (103 و74/29) بحوض غدامس، وشروع شركة نفوسة بضخ النفط عبر خط شحن من حقل شمال الحمادة إلى خط حقل الفيل الواصل إلى مجمع مليته، فيما تجاوز إنتاج السرير المستهدف اليومي بوصوله 60 ألف برميل”.