مؤسسة النفط تُطالب بالالتفات للعاملين في القطاع

طالبت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، بضرورة الالتفات للعاملين في القطاع النفط.

وأفادت المؤسسة في بيان لها، بأنها تُتابع بقلق شديد تأخر حكومة الوحدة الوطنية في اعتماد القرار 642 لسنة 2013 والقاضي بزيادة المرتبات الأساسية للعاملين بقطاع النفط بنسبة 67% على الرغم من المراسلات والمناشدات المتكررة للمؤسسة بضرورة وضع هذا القرار موضع التنفيذ، وذلك باعتبار أن هذا القرار من بين أقدم القرارات القاضية بزيادة المرتبات وقد تم تنفيذ قرارات كثيرة صدرت بعده بسنوات وتجاهل قرار زيادة مرتبات قطاع النفط حتى اللحظة، بحسب البيان.

وباعتباره قطاع حيوياً والممول شبه الوحيد للخزانة العامة، طالبت المؤسسة بضرورة الالتفات للعاملين في القطاع النفطي، وتفعيل قرار زيادة مرتباتهم الصادر منذ أكثر من 8 سنوات وذلك لخلق شيء من العدالة بين موظفي القطاع العام بالدولة، وفقاً للمؤسسة.

وأشار البيان إلى أن العاملين بقطاع النفط يعملون في ظروف صعبة بعيدا عن أهلهم وذويهم ووسط بيئة خطرة محاطة بالضغوط العالية والضوضاء والروائح الكريهة في بعض الأحيان، مما يجعل من زيادة مرتباتهم وتحسين خدماتهم وتميزيهم على كل القطاعات الأخرى شيء ضروري وذلك من أجل تحفيز أدائهم ودفعهم لزيادة العطاء وبذل الجهد لزيادة الإنتاج وتحقيق أعلى الايرادات لدعم الاقتصاد الوطني.

ونوهت مؤسسة النفط إلى أن الواقع الحالي وتجاهل هذا القطاع، سيؤدي إلى كارثة كبيرة ألا وهي هجرة الكوادر الفنية التي يزخر بها القطاع والذين عملت المؤسسة وشركاتها على تدريبهم وتأهيلهم لسنوات طويلة، حيث لا شيء يُحفزهم ويدفعهم للعمل في المواقع الصحراوية النائية والبحرية الخطرة طالما يمكن لهم العمل في قطاع آخر بمرتب أعلى ومميزات أكثر.