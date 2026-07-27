مؤسسة النفط تبحث تعزيز الإنتاج.. التركيز على رفع «الكفاءة التشغيلية»

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط انطلاق الاجتماعات الفنية والمالية السنوية مع الشركات التابعة لعام 2026، حيث بدأت أعمالها باجتماع مع شركة نفوسة للعمليات النفطية في مقر الشركة بمدينة طرابلس، لمتابعة سير العمل واستعراض الخطط التشغيلية ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه الشركة وآليات معالجتها.

وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لأنشطة الإدارات المختلفة، شمل مجالات الصحة والسلامة والبيئة، والعمليات والحفر، والصيانة، إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم رفع كفاءة الأداء وتحقيق المستهدفات التشغيلية.

وناقش المشاركون المعوقات التي تواجه تنفيذ الخطط والبرامج، وبحثوا الآليات المناسبة للتعامل معها، بما يضمن إنجاز المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وتعزيز وتيرة العمل في مختلف الأنشطة التشغيلية.

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على تعزيز التنسيق وتكثيف الاجتماعات الفنية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة نفوسة للعمليات النفطية، بما يوفر الدعم اللازم لتنفيذ خطط الشركة الرامية إلى زيادة معدلات الإنتاج، ودعم قطاع النفط والاقتصاد الوطني.

وشارك في الاجتماع عدد من مديري الإدارات الفنية والمختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط، إلى جانب رئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة نفوسة للعمليات النفطية، ومديري الإدارات والمختصين بالشركة.

وتعقد المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعاتها الفنية والمالية السنوية مع الشركات التابعة بهدف متابعة الأداء التشغيلي والمالي، وتقييم سير تنفيذ المشاريع، ومناقشة التحديات التي تواجه العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاج وتعزيز مساهمة قطاع النفط في دعم الاقتصاد الوطني.