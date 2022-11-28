مؤسسة النفط تُعطي الإذن للبدء في تشغيل مصنع الإيثيلين

أعطت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاثنين، الإذن للبدء في عمليات تشغيل مصنع الإيثيلين بالمجمع الصناعي رأس لانوف، والذي يُعد أكبر مصنع في شمال أفريقيا لإنتاج البتروكيماويات، وذلك بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات.

وأشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بكافة الجهود المبذولة من إدارة الشركة وكافة العاملين بها في سبيل إعادة تشغيل هذا الصرح الصناعي المتوقف منذ سنوات.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة دعمهم المستمر للشركة في سبيل عودة الإنتاج إلى مستويات عالية.

وشدد رئيس وأعضاء المجلس أن تتم خطوات التشغيل وفق إجراءات ومتطلبات سلامة العمليات وصولاً إلى مرحلة الإنتاج المتكاملة.

من جهتها أكدت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، أن كل مراحل عمليات التشغيل تتم خطوة بخطوة وبشكل تدريجي وفق إجراءات ومتطلبات سلامة العمليات وصولاً إلى مرحلة الإنتاج.

وأشارت الشركة إلى الوصول لهذه المرحلة الهامة والمتقدمة من خطة إعادة تشغيل المجمع، والتي انطلقت عام 2019 م، بالرغم من كل الظروف القاهرة والاستثنائية والصعبة وحملات التشويه والتشكيك والإحباط، بحسب الشركة.

ويعتبر مصنع الإيثيلين من أهم المصانع البتروكيماوية لكونه أهم الصناعات البتروكيماوية، وصُمِمَ مصنع الإيثيلين بتقنية شركة Stone Webster بطاقة تصميمية 330 ألف طن متري في السنة من مادة الإيثيلين.

وتم افتتاح وتشغيل مصنع الإبثيلين في 15 أبريل 1987م من قِبل شركة هيب اليوغسلافية وتم تسليم عمليات التشغيل لشركة رأس لانوف بكوادر ليبية خلال سنة 1992م.