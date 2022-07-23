مؤسسة النفط تُعلن ارتفاع الإنتاج إلى 860 ألف برميل يومياً

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن تحقيقها مع شركاتها ارتفاعًا نسبيًا في حجم الإنتاج النفطي.

وأفادت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ببلوغ الإنتاج الحالي 860 ألف برميل في اليوم، بينما كان الإنتاج الطبيعي ما قبل إعادة فتح الحقول 560 ألف برميل يوميا.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تسعى جاهدةً لزيادة الإنتاج والعودة به لمعدلاته الطبيعية البالغة مليون ومئتي ألف برميل يوميا خلال أسبوعين.

يُشار إلى أن وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية قد ذكرت في وقت سابق، أن إنتاج النفط الخام يزيد عن 800 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي وأنه بحلول مطلع الشهر القادم سيصل إلى مليون و200 ألف برميل يوميا.