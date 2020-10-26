مؤسسة النفط تُعلن الانتهاء الشامل للإغلاقات في كافة الحقول والموانئ الليبية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل النفطي، والانتهاء الشامل للإغلاقات في كافة الحقول والموانئ الليبية، وذلك بعد توقف استمر أكثر من عام.

وفي بيان اليوم الاثنين، أعلنت المؤسسة الوطنية النفط أنه اعتبارا من اليوم الاثنين 26 من شهر أكتوبر الجاري، انتهاء الإغلاقات في كافة الحقول والموانئ الليبية، وقد أُعطِيت التعليمات للمشغل شركة “مليته” بمباشرة الإنتاج من حقل الفيل النفطي وعودة خام مليته تدريجيا إلى معدلاته الطبيعية خلال الأيام القريبة القادمة.

وفي هذا الخصوص صرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنقط مصطفى صنع الله بالقول: “لقد فهم الليبيون أن الحصار كان سلبياً للغاية على حياتهم اليومية وهم يدعمون بقوة عودة الإنتاج على أسس صحيحة”.

وفي سياق متصل حث صنع الله على أهمية ضبط الخطاب الإعلامي المتعلق بالإنتاج مؤكداً أن المصدر الوحيد الموثوق للإعلان عن كميات الإنتاج المتوقعة يصدر عن إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط تمشياً مع الترتيبات المعمول بها في اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج النفطي بمنظمة “أوبك” و”أوبك بلس”.