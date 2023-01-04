مؤسسة النفط تُعلن تحقيق إيرادات قياسية خلال عام 2022م

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، عن تحقيق إيرادات قياسية في العام 2022.

وأفادت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن إجمالي الإيرادات النفطية للعام 2022 بلغ (130.5 مليار دينار ليبي)، مقارنة بما تم تحقيقه في سنة 2021 حيث بلغت قيمة الإيرادات حينها (103.4 مليار دينار ليبي).

وأوضحت مؤسسة النفط أن إيرادات المبيعات النفطية بلغت 105.5 مليار، وأن الإيرادات من الإتاوات النفطية بلغت 13.6 مليار، في أن إيرادات الإتاوات النفطية عن سنوات سابقة بلغت 11.4 مليار.