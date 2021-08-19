مؤسسة النفط تُعلن تحقيق مدخولات مجزية في إيرادات شهر يوليو

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، عن تحقيق مدخولات مجزية في إيرادات شهر يوليو تفوق الـ2 مليار دولار أمريكي.

وأفادت المؤسسة في بيان، بأن أن صافي إيرادات شهر يوليو للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، وصل إلى مستويات قياسية مدفوعاً بطلب قوي وزيادة في الإنتاج والأسعار العالمية، حيث سجل مستوى 1,965,494,665.28 دولار أمريكي من النفط الخام يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت إلى 80,985,359.19 دولار أمريكي.

كما حققت المؤسسة الوطنية للنفط صافي إيرادات المنتجات النفطية 3,379,155.88 دولار أمريكي ووصلت عوائد البتروكيماويات 2,794,996,38 دولار أمريكي، مما يعني أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار الأمريكي قد وصل إلى 2,052,654,176.73 دولار أمريكي.

وفي هذا الصدد علق رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله قائلاً: “أبلغني رئيس الحكومة أنه عازم على إحداث نقلة نوعية في صيانة البنية التحتية على نحو يضمن تحقيق أهداف وطموحات الشعب الليبي”.

وأضاف صنع الله: “نحن نعمل مع دوائر اتخاذ القرار في الدولة على مسار التحديث والتطوير ونسير بخطى ثابتة نحو خلق تنمية مكانية في مناطق الحقول والموانئ النفطية وصيانة المعدات والتسهيلات السطحية التي دمرتها الحروب”.

وعبر في هذا الصدد قائلا: “بعون الله ثم برعاية دولة رئيس الوزراء وبدعم من وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي سيتم الإعلان قريبا عن أكبر ورشة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لإصلاح البنية التحتية المتهالكة، والشركات الوطنية والعالمية مدعوة للمساهمة في إصلاح وإعادة تأهيل ما دمرته الحروب”.

وتابع صنع الله في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة: “يجب أن تظل المؤسسة الوطنية للنفط بعيدة عن التجاذبات السياسية وأن تكون عنوانًا للمهنية والانضباط والكفاءة والشفافية والنزاهة”.

واختتم رئيس المؤسسة بالقول: “الآمال معقودة على المستخدمين في المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها للوصول بالإنتاج إلى مستويات قياسية فتحية تقدير واعتزاز مهنئين الوطن بكم”.

هذا وأشارت مؤسسة النفط إلى أن إيرادات شهر يوليو لا تتضمن الاتاوات والضرائب فضلاً عن أن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة أوباري ليتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء، والتي قُدِرت قيمتها في شهر يوليو بـ25,319,110.70 دولار أمريكي.

وتم أيضاً تزويد شركة “مليته” بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقة الكهربائية قيمتها 2,957,471.66 دولار أمريكي وتم تحمليها على الشركة ليصار إلى تسويتها لاحقا.