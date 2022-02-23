مؤسسة النفط تُعلن تعطل الصادرات بسبب أحوال الطقس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأريبعاء، أن أحوال الطقس عطلت صادرات البلاد النفطية.

وأفاد مكتب الإعلام بالمؤسسة الوطنية للنفط، بأنه “تشهد الموانئ النفطية على طول الساحل الليبي حالة من سوء الأحوال الجوية مما تعذر رباط النواقل النفطية المتراكية”.

وأضاف المكتب: “لاتوجد لدينا خزانات كافية لاستيعاب إنتاج يومين في ميناء الزاوية النفطي ونخشى أن ينخفض الإنتاج إذا استمر سوء الأحوال الجوية لأكثر من ثلاثة أيام”.

هذا وتُشير توقعات أحوال الطقس والمناخ إلى احتمالية تحسن الطقس خلال اليومين القادمين وعودة الموانئ النفطية إلى استئناف عملها الطبيعي.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنها قد طالبت دوائر اتخاذ القرار في البلاد بتوفير التمويلات اللازمة للمحافظة على البنية التحتية لقطاع النفط وبناء خزانات وصيانة ما دمرته الحروب، إلا أنها لم تتحصل على المخصصات المالية اللازمة مما أدى إلى تذبذب الإنتاج وفي أحيان عديده توقف بعض الحقول والموانئ عن الضخ لأسباب التسريبات وخلافه الأمر الذي أثر ويُؤثر على عوائد البلاد من العملة الصعبة، بحسب المؤسس.