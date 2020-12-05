مؤسسة النفط تُعلن عن إيرادات شهر نوفمبر

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، بأن إيرادات صادرات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات لشهر نوفمبر للعام 2020م، قد بلغت 700,421,887.47 دولار أمريكي، مُسجلة بذلك ارتفاع وقدره حوالي 204% عن شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن إيرادات شهر نوفمبر من العام 2019م قد بلغت 1,660,115,142.09 دولار أمريكي.

وأشارت مؤسسة النفط إلى تحصيل ديون عن أعوام سابقة من شركة الاستثمارات النفطية القابضة وقدرها 37,542,524.00 دولار أمريكي، منوهة إلى أن كافة الإيرادات موجودة في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي متضمنة كافة العمليات والتسويات اللاحقة (الشركاء وحقوق الغير).

ونوهت المؤسسة الوطنية للنفط، بأنها دأبت على نشر جميع البيانات المتعلقة بإيرادات النفط بصورة شهرية منذ يناير 2018، وذلك حرصاً منها على تكريس مبدأ الشفافية، بحسب المؤسسة.