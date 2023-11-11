مؤسسة النفط تُعلن عودة أحد آبار حقل زلطن للعمل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن عودة أحد آبار حقل زلطن للعمل بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الفرق الفنية والمهندسون بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز نجحت في تحقيق نتائج عالية وغير مسبوقة لأحد الآبار المغلقة بحقل زلطن.

موضحة أن إنتاجية البئر بلغت 3326 برميل من النفط الخام في اليوم بنسبة 100% وبدون أية مياه مصاحبة وذلك وفق اختبار وتقييم بواسطة فاصل الاختبارات المتحرك من خلال الخانق 48/64 بوصة وبضغط 527 رطلا للبوصة المربعة (تدفق طبيعي).

يذكر أن هذا البئر كان خارج الخدمة منذعام 2013 م ،بسبب ضعف الإنتاج وكثرة إنتاج المياه المصاحبة حيث وصلت إلى أكثر من 97% من طبقة زلطن التي تم عزلها بعد إجراء الصيانة.

يشار أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 222 ألف برميل يوميًا, في أخر بيان للمؤسسة الوطنية للنفط خلال شهر نوفمبر الجاري.