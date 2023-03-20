مؤسسة النفط تُعيد تشكيل لجنة إدارة شركة «الخليج»

أصدر مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، القرار رقم (45) لسنة 2023م بشأن إعادة تشكيل لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط.



وتنفيذاً لهذا القرار، عقد رئيس مجلس الإدارة لقاء ضم رئيس مجلس إدارة شركة الخليج المعين محمد بن شتوان ورئيس مجلس الإدارة السابق صلاح القطراني.

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة أبرز التحديات أمام الشركة ودورها الهام في خطة المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الإنتاج لـ2 مليون برميل كونها إحدى أهم ركائز القطاع.

وأكد رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة خلال اللقاء، أن صلاح القطراني سيتولى عدة مسؤوليات ومهام جديدة ضمن تنفيذ استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط للنهوض بالقطاع والشركات التابعة لها.

وشدد رئيس مجلس الإدارة لشركة الخليج الجديد على ضرورة الإهتمام بالعاملين بالشركة في كافة مواقعهم الفنية والإدارية لتحقيق الكفاءة المطلوبة للشركة.

يُشار إلى أن شركة “الخليج” العربي للنفط هي شركة نفط ليبية يقع مقرها في مدينة بنغازي، وتعمل في البحث والتنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي وإنتاجه وتكريره، تأسست عام 1979م وهي تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط ويوجد لها عدد من الفروع بينها فرع في طبرق حيث توجد مصفاة طبرق وميناء الحريقة النفطي.