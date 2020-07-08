مؤسسة النفط تُناقش أوضاع قطاع الطاقة مع «إيني» الإيطالية

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، مع المدير التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للنفط والغاز كلاوديو ديسكالزي.

وأفادت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة الآثار المترتبة على الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية، وجائحة كورونا.

ونقلت المؤسسة عن صنع الله قوله: “نحن نقدّر الدعم الذي يقدمه لنا شركاؤنا الدوليون في هذه الأوقات الصعبة، وفي ظل ما تشهده البلاد من إقفالات غير قانونية تضر بالقطاع.. ونحن نتطلع إلى إنهاء الحصار والعودة إلى العمل مع شركة ايني، بما يصب في مصلحة كافة أبناء الشعب الليبي”.

من جانبه أكد ديسكالزي على التزام الشركة الكامل بأنشطتها التشغيلية ومشاريعها في ليبيا، إضافةإالى دعم مبادرات المؤسسة الوطنية للنفط لتوفير معدات الحماية الطبية والتشخيص والعناية الفائقة الضرورية لمواجهة وباء كوفيد-19، ضمن مشاريع التنمية المستدامة بالمؤسسة.

وناقش الطرفان التقدم المحرز في مشروع تطوير التركيبين (أ، هـ)، والذي سيزيد من المعدلات الطبيعية لإنتاج الغاز في بحر السلام في السنوات القادمة، كما سيضمن تزويد السوق المحلية بالغاز.

هذا وتقوم كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني بتقييم إمكانية تطوير حقل البوري النفطي بشكل أكبر، مستهدفين المناطق الغربية والشمالية غير المطورة، وذلك بهدف استغلال إمكانات الحقل بالكامل.

وأثنى المدير التنفيذي لشركة إيني على التزام المؤسسة الوطنية للنفط المستمر بضمان استمرارية الأعمال وتقديم الدعم اللوجستي.

كما أشاد بالجهود الجبارة التي تبذلها كل من إدارة شركة مليته للنفط والغاز وموظفيها على حد السواء، وكذلك جميع المقاولين المشاركين في الأنشطة على الرغم من هذا السيناريو المعقد وغير المسبوق.

وأعرب المدير التنفيذي لشركة إيني عن تقديره للجهود القصوى التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط من أجل إنهاء الحصار الذي تسبب في توقف الإنتاج في جميع حقول النفط البرية الليبية، بما في ذلك الحقول التابعة لشركة إيني (حقلي الفيل وأبو الطفل).

وشدّد على أن استمرار الاقفالات لفترة مطولة من شأنه أن يتسبب في انهيار المنشآت النفطية الحالية، ناهيك عن الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بالإيرادات الليبية.