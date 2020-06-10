مؤسسة النفط تُناقش الأوضاع الأمنية الراهنة بحقل الشرارة النفطي

عقدت رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للفنط المهندس مصطفى صنع الله، اجتماعاً اليوم الأربعاء، بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، مع رئيس لجنة الإدارة لشركة أكاكوس للعمليات النفطية نوري الصيد، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وأفادت المؤسسة في بيان، بأن الاجتماع ناقش سلامة العاملين، والأوضاع الأمنية الراهنة بحقل الشرارة النفطي في ضوء تردي الأوضاع الأمنية بالحقل ودخول عشرات المسلحين مدججين بالأسلحة والذخائر، وبعضهم في حال سكر وفي خرق سافر للإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، بحسب البيان.



كما تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات وتطورات الإيقاف القسري لعمليات الإنتاج الذي تم تحت حراب المسلحين التابعين لما يُعرف بالكتيبة 116 التابعة لقوات حفتر.

وفي هذا الصدد علّق رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله قائلا : “لقد تم إجبار عاملينا على إيقاف الإنتاج، مما اضطرنا للإعلان عن حالة القوة القاهرة، ويأتي ذلك لأجل الحفاظ على سلامة عاملينا بالدرجة الأولى، فبالرغم من أن عودة الإنتاج مهمة جداً من أجل إنقاذ ما يمكن انقاذه من البنى التحتية التي تنهار تحت أنظار المؤسسة وأنظار الشعب الليبي من قِبل شرذمة مارقة تدعي أنها تحمي الوطن، وبالرغم من أهمية إنقاذ الاقتصاد الوطني من المزيد من التدهور بسبب ضياع فرص بيعية إلى الأبد تخطت خمسة مليارات وأربعمائة مليون دولار أمريكي نتيجة هذه الإغلاقات الظالمة، إلا أن سلامة عاملينا في جميع الحقول والمواقع والموانئ النفطية تظل أولوية قصوى”. وفي ختام الاجتماع أكّد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على أن المؤسسة الوطنية للنفط اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة الخارجين عن القانون وسينال مرتكبي هذه الأفعال جزاءهم.