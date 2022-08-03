مؤسسة النفط تُناقش التحديات التي تواجه شركة «البريقة»

اجتمع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الدكتور خليفة عبد الصادق، وأحمد عمار، وحسين صافار، اليوم الثلاثاء، بمقر المؤسسة الرئيسي في طرابلس، مع رئيس لجنة إدارة شركة “البريقة” لتسويق النفط إبراهيم أبوبريدعة، وأعضاء لجنة إدارة الشركة.

واستعرض الاجتماع، النشاط العام للشركة، وناقش أبرز التحديات والمشكلات التي تواجهها الشركة، والبرامج والأنشطة الحالية والمستقبلية للشركة.

وأطلع مسؤولو شركة “البريقة”، مجلس إدارة المؤسسة، على سير عمليات الشركة، وجهود العاملين فيها لإيصال الوقود وغاز الطهي إلى أنحاء ليبيا، مؤكدين استمرارهم في تأدية عملهم بكل جهد دؤوب.

من جانبه، أشاد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، بجهود الشركة “البريقة” وكل العاملين بها على الرغم من الصعوبات التي تواجههم، مؤكدين دعم المؤسسة التام والمتواصل للشركة في سبيل إنجاز مستهدفاتها.