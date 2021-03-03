مؤسسة النفط تُناقش التعاون مع الشركات الألمانية

استقبل رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء مناقشة تطوير سبل التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الألمانية في مجال النفط والغاز، والاستعدادات الجارية لعقد ملتقى الشركات الألمانية مع المؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة القادمة.

وعلى هامش اللقاء قام السفير أوليفر أوفتشا بتقديم التهنئة لرئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله على نيله جائزة محاربة الفساد الممنوحة من قِبل وزارة الخارجية الأمريكية.

كما أعرب السفير الألماني عن امتنانه بالجهود التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط للمحافظة على معدلات الإنتاج ودعم اقتصاد ليبيا رغم كل الظروف والتحديات الصعبة التي تمر بها ليبيا.